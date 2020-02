Enertronica, si aggiudica due contratti in Cile

Enertronica Santerno

(Teleborsa) -insieme alla controllata al 100% Enertronica Santerno ha sottoscritto due contrattiGli inverter saranno destinati ad impianti che saranno realizzati in Cile.Con la sottoscrizione dei due suddetti contratti la pipeline di ordini sottoscritta alla data odierna supera il 50% dell’ordinato acquisito nel corso dell’intero esercizio 2019. In particolare - precisa Enertronica - in occasione dell’aggiudicazione della fornitura di 40 MW a Panama, il totale degli ordini sottoscritti supera i 400 MW. Tali ordini porteranno il totale installato di Enertronica Santerno in America Latina ad oltre 1,2 GW entro la fine del 2020.Il, sottoscritta con il principale operatore mondiale del settore, è pari a circa 20 milioni di dollari., con una previsione di conclusione delle consegne entro i primi mesi del 2021. La competenza economica della commessa, quindi, sarà distribuita principalmente sull'esercizio 2020.