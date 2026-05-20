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Gas, indice IGI in forte aumento a 53,07 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI in forte aumento a 53,07 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per il 20 maggio è pari a 53,07 €/MWh, in netto rialzo rispetto al 19 maggio attestatosi a 51,30 €/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.



(Foto: henadzipechan | 123RF)
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