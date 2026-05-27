ContourGlobal inaugura in Cile il BESS utility-scale a più lunga durata in America Latina

(Teleborsa) - ContourGlobal, azienda del fondo americano KKR e con headquarter a Milano, ha annunciato l'entrata in esercizio del sistema di accumulo a batterie (BESS) presso l'impianto ibrido Victor Jara, nella regione di Tarapacá, in Cile, in grado di erogare energia in modo continuo per 6,5 ore. Integrato con l'impianto fotovoltaico onsite da 231 MWp, il sistema di accumulo consente la fornitura fino a 200 MW di energia pulita anche molte ore dopo il tramonto, posizionando questo progetto tra i BESS utility-scale a più lunga durata al mondo e il più avanzato attualmente in esercizio in America Latina.



L'impianto Victor Jara include un innovativo PPA della durata di 15 anni dedicato esclusivamente alla fornitura notturna, sottoscritto con Copec EMOAC, uno dei principali operatori nelle rinnovabili in Cile. Questo accordo consente la realizzazione su base commerciale del modello "Sun at Night" di ContourGlobal, immagazzinando energia solare nei momenti di bassa domanda e distribuendola durante i picchi del tardo pomeriggio e nelle ore notturne.



"Integrando energia solare e sistemi di accumulo a lunga durata, il Cile compie un passo decisivo verso un mix energetico più resiliente e sostenibile - ha dichiarato James Lee Stancampiano, General Manager Sud America di ContourGlobal - La sfida principale oggi è passare da una generazione rinnovabile intermittente a una fornitura rinnovabile stabile, affidabile e sostenibile. Con questo traguardo, ContourGlobal raggiunge 850 MW in esercizio nel Paese tra fotovoltaico e storage, rafforzando il proprio contributo a questa nuova fase evolutiva del sistema elettrico. Siamo orgogliosi di partecipare a questa trasformazione e continueremo a investire in Cile, uno dei nostri mercati strategici più importanti".





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