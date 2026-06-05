Enertronica Santerno revocata dalle negoziazioni in Borsa dopo 6 mesi senza EGA

(Teleborsa) - A partire da oggi, 5 giugno 2026, le azioni ordinarie di Enertronica Santerno non sono più negoziate su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La società, sospesa da giugno 2022, operava nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza.



Borsa Italiana ha decretato il delisting in base a quanto previsto dall'articolo 1 del Regolamento Emittenti dell'EGM, ovvero perché è decorso il termine di sei mesi senza che la società abbia provveduto a nominare un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA). Dal 3 dicembre 2025 Envent Italia SIM ha cessato l'attività di EGA per Enertronica Santerno.



(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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