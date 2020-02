Energia sostenibile, Snam e Socar siglano accordo

(Teleborsa) -l'azienda energetica di Stato della Repubblica dell'Azerbaigian, hanno sottoscritto oggi unanche nella prospettiva di un loro futuro impiego nele quindi nel. Entrambe le aziende sono azioniste del TAP con una quota del 20% ciascuna, e SOCAR è, inoltre, uno dei maggiori azionisti degli altri progetti del Corridoio Sud. L'intesa è stata siglata oggi a Roma alla presenza dele del, nell'ambito della visita di Stato azera in Italia."Con questo progetto, Snam e SOCAR intendono dare un contributo alla transizione energetica e all'economia circolare in Azerbaigian, rafforzando la collaborazione tra i nostri due paesi – ha dichiarato l'–. Grazie allo sviluppo di biometano e idrogeno, inoltre, potrebbero aprirsi prospettive interessanti per l'utilizzo dei gas rinnovabili lungo il Corridoio Sud e quindi nel TAP, creando ulteriori benefici di sostenibilità ambientale oltre ai vantaggi in termini di sicurezza e flessibilità degli approvvigionamenti"."SOCAR sta prendendo iniziative importanti per minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività. L'accordo di cooperazione di oggi rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità del settore energetico, lo sviluppo di un'economia più verde e la lotta ai cambiamenti climatici" è stato il commento delNel dettaglio – spiega Snam in una nota –La prima riguardaanche attraverso la possibile realizzazione di impianti di digestione anaerobica. Per la progettazione e la costruzione degli impianti potrà essere utilizzato il know-how di, società controllata da Snam. Snam e SOCAR potranno valutare eventuali opportunità di co-investimento. La seconda area è quella dellaattraverso la realizzazione di nuove stazioni di distribuzione, anche con il possibile coinvolgimento disocietà controllata da Snam. E' inoltre – fanno sapere dalla Società – prevista la possibilità di avviare partnership con i costruttori automobilistici e di sviluppare il mercato del retrofit. L'ultima area è, infine, rappresentata dall