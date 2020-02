Morgan Stanley acquista il broker E *Trade per 13 miliardi di dollari

Morgan Stanley

E*Trade

(Teleborsa) - La banca di investimenti americanaha annunciato di aver raggiunto un, fornitore di servizi finanziari e leader fra i broker online, per un valore di circaGli azionisti E*Trade riceverannoin loro possesso, per un valore diL’operazione, che dovrebbedel 2020, dovrebbe portare Morgan Stanley adi dollari in costi e crearedi dollari.Questa acquisizione,dopo la crisi finanziaria, fa parte delle manovre in atto nel settore dell'intermediazione online per far fronte alla forte concorrenza e attirare nuovi clienti.