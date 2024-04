Salcef Group, fondatori e Morgan Stanley annunciano OPA per delisting

Salcef Group

(Teleborsa) - Gli, azionista di maggioranza di Salcef Group, ehanno sottoscritto un accordo vincolante di compravendita e investimento finalizzato ad un investimento in, società italiana le cui azioni sono quotate sul mercato Euronext STAR Milan operante nell'industria ferroviaria ed in particolare nella progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture ferroviarie e di mobilità urbana.Ad esito del closing dell'operazione verrà promossa un'offerta pubblica di acquistofinalizzata aldelle azioni da Piazza Affari.L'operazione valorizzerà Salcef Group (comprensiva del dividendo) con undi circa 1,62 miliardi di euro. Ildell'OPA sarà di 26,55 euro per azione, cum dividendo, corrispondente a un premio del 20% rispetto al prezzo del 23 aprile, e un premio del 17% e del 15%, rispetto alla media degli ultimi tre e dodici mesi.Per il tramite dell'operazione, Finhold e Morgan Stanley Infrastructure Partners intendonodi Salcef Group, beneficiando del supporto del partner MSIP nelle prossime fasi di crescita del Gruppo Salcef."Siamo molto lieti di collaborare con MSIP, uno dei maggiori player globali nel settore delle infrastrutture, che rappresenta la migliore opzione per continuare a supportare il Gruppo nei prossimi anni - ha commentato, AD di Salcef Group - Facendo leva sulle relazioni e sulle competenze globali di MSIP, con particolare riferimento al, riteniamo che il Gruppo sia ora pronto a compiere un nuovo passo in avanti nella sua strategia di sviluppo e crescita. Grazie allache sarà garantita da MSIP, tutti i dipendenti potranno trarre grandi benefici dalla mentalità e dalla cultura internazionale portate da MSIP. Ringraziamo inoltre tutti gli investitori che hanno creduto nel nostro progetto, aiutando l'azienda a raggiungere traguardi eccezionali negli ultimi 5 anni".