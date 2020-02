Coronavirus, primi casi in Italia: 14 in Lombardia, 2 a Padova. Positivi anche 5 medici

(Teleborsa) - Si concentrano, per ora, tutti neli casi di persone risultate positive al coronavirus. 1persone contagiate in. Questi gli ultimi aggiornamenti sul contagio inpersone risultate positive in mattinata in: un uomo didipendente della ditta Unilever, laincinta di 8 mesi,che ha giocato a calcetto con il 38enne eSecondo le prime ricostruzioni, tra fine gennaio e i primi di febbraio il 3con un collega rientrato dalla Cina, che potrebbe essere il "paziente zero" che però sembrerebbe non presentare sintomi da Coronavirus. Ha invece laIntanto, è ricoverata in isolamento all'sintomatica, collega del 38enne positivo al Coronavirus. Il Premier Conte ha annunciato che è stata disposta una quarantena per tutti quelli che sono entrati in contatto con i contagiati. Al momento sonoma visto l'aumento dei casi potrebbe crescere il numero delle persone sotto osservazione.In serata, infatti, si sono aggiunti i casi di altre, resi noti dall'assessore al Welfare della Lombardia Gallera:La Regione Lombardia, intanto, hadel Lodigiano:Firmata oggi dal Ministro Speranza - che allontana- l'ordinanzaper chi torna da un viaggio in Cina negli ultimi 14 giorni eSubito dopo le segnalazioni di nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, il Ministero della Salute ha annunciato anchesommandosi dunque alle nuove misure di quarantena obbligatoria e sorveglianza attiva.All'Ulss di Padovadopo la comparsa di due casi positivi al coronarivus a Vo' Euganeo (Padova). Presenti il Governatore del Veneto Luca Zaia, il Prefetto Renato Franceschelli, il Sindaco di Padova Sergio Giordani e il Direttore generale dell'Ulss 6 Euganeo Domenica Scibetta.La comparsa in Italia di casi di Covid-19 aovvero in soggetti non direttamente provenienti dalle aree a rischio della Cina, segna uno 'spartiacque' ed una "nuova fase" ma non siamo ancora ad un livello di "allarme massimo" ed ora la priorità è "individuare subito i nuovi focolai che dovessero presentarsi": questo lo scenario tracciato dal presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit),e dal direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità (Iss),dopo la conferma di nuovi casi di coronavirus Sars-Cov-2 in Lombardia e Veneto.