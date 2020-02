Alerion Clean Power, acquista tre parchi eolici in esercizio

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, società controllata e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Fri-El Green Power, ha approvato e perfezionato l’dell’intero capitale sociale di FW Holding, titolare die siti nei comuni di Ricigliano (SA) e di Grottole (MT). L’Acquisizione FW si è perfezionata mediante l’acquisto delle partecipazioni detenute da Winco Energreen e da Fri-El in FW, pariciascuna al 50% del capitale sociale della società.La società ha inoltre acquisito una partecipazione pari al 90% del capitale sociale di Fri-El Nulvi Holding, titolare di une sito nei Comuni di Nulvi e Tergu (SS). In particolare Alerion ha acquistato una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Nulvi da Fri-El ed un’ulteriore partecipazione pari al 30%del capitale sociale di Nulvi da BBL.Ilin termini di Enterprise Value è pari ad Euro 85 milioni per FW e a circa Euro 19,1 milioni per la quota acquistata di Nulvi; a fronte di tali valori e tenuto conto delle posizioni finanziarie nette di FW e Nulvi, come risultanti dai bilanci delle stesse per l’esercizio conclusosi al 31 dicembre 2019, il corrispettivo delle Acquisizioni è stato pari ad Euro 70 milioni perl’Acquisizione FW e ad Euro 19,8 milioni per l’Acquisizione Nulvi.Alerion sottolinea che le società acquisite hanno registrato nel 2019 un Ebitda pari a circa 27 milioni di euro.