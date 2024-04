Alerion Clean Power, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,61 euro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - L'adi, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di distribuzione di undi 0,61 euro per ogni azione ordinaria in circolazione (al netto delle azioni proprie). Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dall'8 maggio 2024 con stacco della cedola n. 13 in data 6 maggio 2024, record date 7 maggio 2024.I soci hannodella società per il triennio 2024-2026, composto da 3 membri, nelle persone di Loredana Conidi, Presidente, Alessandro Cafarelli e Paolo Corti Sindaci Effettivi.L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'. Alla data odierna la società detiene n. 712.210 azioni proprie.