Aeroporti piemontesi guardano al prossimo inverno

(Teleborsa) - Glimessi a disposizione dalla Regione pere sono pronti adper nuove destinazioni da Torino Caselle e Cuneo Levaldigi.L'sta provocando pensanti flessioni nel movimento passeggeri a livello nazionale, trend negativo a cui non si sottraggono i due scali piemontesi. L'Ad di Sagat,, ha indicato inNel frattempo sono stati annunciati tagli di voli e frequenze. I 6 milioni di fondi regionali non sono disponibili in quanto l'UE li considera aiuti di Stato, mae non patire l’onda lunga del crollo del traffico passeggeri.