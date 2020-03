Interpump, aggiornamento sull'acquisto di azioni proprie

Interpump Group

Interpump

(Teleborsa) -, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2019, comunica di aver, dal 20 al 28 febbraio 2020, complessivamente, pari allo 0,0634% del capitale sociale, ad un prezzo medio ponderato di 29,1253 euro per un controvalore pari a 2.009.648,80 euro.A seguito delle suddette operazioni, il costruttore di pompe ad alta pressione ha in portafoglio un totale di 2.187.506 azioni proprie, pari al 2,0091% del capitale sociale.A Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,49%.