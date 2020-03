Borse asiatiche in rialzo. Tokyo va giù, delude Bank of Japan

(Teleborsa) - Seduta in ordine sparso per le principali borse asiatiche dove la piazza diannullando il tentativo di recupero sostenuto inizialmente dal rimbalzo di Wall Street. A pesare sull'indice Nilkkei che conclude gli scambi in calo dell'1,22% a 21.082,73 punti è stato l', che ha condotto un'altra operazione di repo al fine di iniettare ulteriore liquidità nel sistema finanziario del Giappone.Stessa impostazione per il Topix che ha ceduto l'1,21%a a 988,55 punti. Seoul termina con un +0,48%.In verde le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,56%, mentre Shenzhen sale dello 0,67%. Bene anche Taiwan (+1,41%).Prevalentemente positive le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che avanza appena dello 0,01%, seguita da Singapore +0,43%, Jakarta +2,93%, Bangkok +2,66% e Kuala Lumpur +0,13%.Tonica Mumbay (+0,20%) mentre Sydney sale dello 0,78%.