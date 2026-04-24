Asia in rosso con tensioni Medioriente. Bene la borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la seduta in ribasso, appesantite dalla debole performance di Wall Street, dallo strallo delle trattative USA-Iran e dall'aumento delle quotazioni del petrolio.
Tokyo continua la sessione in rialzo, con il Nikkei 225 che avanza dello 0,92%, dopo che il dato dell'inflazione ha accelerato all'1,8%, ma resta al di sotto del target del 2% fissato dalla BoJ.
Viaggia invece in deciso ribasso Shenzhen, che continua la seduta al 2%. Sotto la parità Hong Kong (-0,15%); sotto la parità Seul, che mostra un calo dello 0,27%.
In rosso Mumbai (-1,04%); con analoga direzione, leggermente negativo Sydney (-0,32%).
Appiattita la performance dell'euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,01%. Sostanziale invarianza per l'euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un moderato -0,04%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 2,44%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,74%.
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