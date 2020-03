Confindustria conferma venti recessione, Coronavirus irrompe in quadro già debole

(Teleborsa) -. Con i dati disponibili fino ad oggi "questo rischio si materializza: ilgià nel primo trimestre e vi sono elevate probabilità di una caduta più forte nel secondo". A lanciare l'allarme il Centro Studi di Confindustriache - si legge-- A gennaio si è avuto undovuto sia a una ricostituzione delle scorte sia a un effetto base (si confronta con livelli molto bassi a dicembre derivanti dalla forte caduta rispetto a novembre); in febbraio si è rilevatospiegato solo in minima parte dagli effetti delle misure di contenimento della diffusione, in Italia, del Covid-19. In particolare, l'impatto principale deriverebbe dalle interruzioni lungo le catene globali del valore a partire dalla Cina;ha inciso solo per pochi giorni (dal 23 febbraio) e ha. Le informazioni disponibili preannunciano une, soprattutto, in quella del secondo trimestre, quando si faranno sentirFino aspiegano gli economisti del, l'impatto delle misure di contenimento della diffusione inrisulta essere ancora limitato nell'industria ed è riconducibile quasi esclusivamente alle interruzioni lungo le catene globali del valore, originate dalla mancata produzione in diversi distretti dellaPer quanto riguarda invece gli effetti diretti, dipendenti dal blocco delle attività deciso dalle autorità in alcuni comuni italiani,il decreto è entrato in vigore il 23 febbraio e ha interessato un'area ristretta, con una quota di industria pari a circa il 20% del tessuto produttivo locale".A fronte di un lsul fronte dell'offerta nel periodo di rilevazione, l'economia italiana si trova ad affrontare uno shock della domanda i cui effetti sono iniziati alcune settimane fa e oggi sono diffusi e profondi nel comparto dei servizi: in alcuni settori (ristorazione, alloggi, trasporti, attività di intrattenimento e di divertimento) il calo della domanda "si è accentuato drammaticamente dopo la. In particolare hanno contribuito il forte e repentino rallentamento dei flussi turistici verso l'Italia e le crescenti preoccupazioni che hanno modificato radicalmente i comportamenti delle famiglie.Gli- si legge - non sono ancora stati colti dalle statistiche sull'industria in febbraio, ma sarannoe, ancora di più, nei mesi primaverili. Nei, inoltre, inizieranno a farsi sentire in Italia le conseguenze della diffusione del virus nel resto d'Europa e saranno tanto più forti quanto più le misure saranno radicali nei Paesi legati da relazioni commerciali con l'Italia (blocco delle attività e dei movimenti di persone).c'è da attendersi un calo del PIL italiano già nel trimestre in corso, specie a causa della caduta del valore, e - se la situazione non migliorerà rapidamente (uno scenario che al momento appare improbabile) - unnel secondo, quando anche l'industria registrerà importanti contraccolpi", sottolinea il Csc. Un'indagine condotta presso le imprese associate a Confindustria conferma questo scenario, evidenziando un calo della domanda (per la maggior parte di quelle intervistate) che siL'entità dell'impatto sul PIL è difficile da quantificare e dipenderà dalla durata e dalla diffusione della crisi sanitaria a livello nazionale e internazionale.In assenza "di misure- non solo in Italia -che si verifichi un avvitamento train grado di provocare una forte e prolungata recessione".