USA, indice S&P Case-Shiller su prezzi case frena a +0,9% sotto attese

(Teleborsa) - Rallenta la crescita dei prezzi delle case negli Stati Uniti a febbraio. L'indice S&P Case-Shiller, che misura l'andamento dei prezzi nelle principali venti aree metropolitane degli Stati Uniti, ha evidenziato un incremento su base annua dello 0,9% rispetto al +1,2% del mese precedente e al +1,1% atteso dal consensus.



Su base mensile si registra un incremento dello 0,4% contro il -0,1% di gennaio. L'indice destagionalizzato ha riportato un calo dello 0,1% su base mensile, rispetto al +0,2% del mese precedente.

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