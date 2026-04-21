CR Volterra, accordo con sindacati per trattative: revocato sciopero del 24 aprile

(Teleborsa) - Dopo un incontro iniziato già da venerdì scorso, ieri è stato sottoscritto dai sindacati un accordo con Cassa di Risparmio di Volterra che consente una immediata riapertura delle trattative del contratto integrativo aziendale e pertanto lo sciopero del 24 aprile è revocato. SI tratta del "primo, importante segnale concreto", fanno sapere i sindacati First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fabi.



L'accordo raggiunto: proroga il contratto integrativo aziendale scaduto fino al 30 giugno 2026, con decorrenza 1 marzo 2026; apre immediatamente il confronto prendendo a base il contratto integrativo aziendale scaduto, che torna ad essere il riferimento della trattativa; ripristina un quadro di relazioni industriali corrette; garantisce continuità normativa ed economica.



Le parti hanno già concordato un calendario serrato di incontri a partire dal 22 aprile.

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