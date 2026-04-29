Dl Lavoro, Orsini (Confindustria): governo premia imprese corrette e contrasta dumping contrattuale

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha espresso apprezzamento per il decreto legge Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri, definendolo un provvedimento che "riafferma il ruolo centrale della contrattazione collettiva, individuando nei contratti firmati dalle associazioni più rappresentative il riferimento legale per definire il salario giusto previsto dall'art. 36 della Costituzione".



Orsini ha condiviso in particolare la norma sui rinnovi contrattuali, "che ne garantisce la tempestività riconoscendo allo stesso tempo il valore dell'autonomia negoziale collettiva", nonché il rafforzamento degli incentivi per l'assunzione delle persone più lontane dal mercato del lavoro, il contrasto al lavoro irregolare tramite piattaforme digitali e le misure di conciliazione vita-lavoro.



Sul nodo del dumping contrattuale, il leader degli industriali è stato netto: "Non trovo corretto riconoscere i benefici derivanti dalla fiscalità generale a chi non garantisce il trattamento economico e normativo dovuto ai propri dipendenti. In questo modo il governo premia le imprese corrette, sostiene il lavoro di qualità e rafforza un sistema competitivo fondato su legalità, responsabilità sociale e giusta concorrenza".

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