CIR chiude 2019 in perdita. Conti in utile esclusa GEDI

CIR

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 con unaincludendo, ceduta ad EXOR, mentre il risultato si trasforma in unprima di questa operazione.Il gruppo ha registratorispetto al 2018, con KOS in crescita del 9,2% e Sogefi in flessione del 3,3%.consolidato è ammontato a; ante applicazione del principio IFRS 16, l’EBITDA risulterebbe pari a 238,6 milioni, in riduzione del 7,4% rispetto al valore del 2018.(4% dei ricavi), rispetto ai 109,6 milioni del 2018.al 31 dicembre 2019, ante IFRS 16,, in aumento di 107,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (219,8 milioni).