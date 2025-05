Borse europee deboli. Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, complici le preoccupazioni sul fronte economico e geopolitico. A pesare è anche la lettura preliminare dell'indice PMI Composite , di S&P Global. Poco sostegno, invece, dall'indice tedesco IFO, che ha mostrato un miglioramento del sentiment delle imprese tedesche, a maggio.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,28%. L'è in calo (-0,8%) e si attesta su 3.288,5 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2%), che ha toccato 60,34 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,57%.scende dello 0,77%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%, e calo deciso per, che segna un -0,91%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,86% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,83%, continuando la seduta a 42.655 punti.di Milano, troviamo(+0,83%),(+0,78%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,42%.del FTSE MidCap,(+5,08%),(+3,18%),(+2,83%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,71%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,66%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,64%.