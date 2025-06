Camozzi, ok assemblea a bilancio 2024: ricavi a 592 milioni

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di, azienda italiana multinazionale che opera nell’automazione industriale, nella manifattura additiva e sottrattiva e nello sviluppo di soluzioni meccatroniche per la fabbrica avanzata, ha. Con 3.059 dipendenti, il Gruppo chiude l’esercizio con. I ricavi esteri sono stati pari all’81% del totale, mentre l’Italia ha realizzato il 19% dei ricavi.A livello complessivo, la suddivisione dei ricavi per aree geografiche è stata: EMEA - Europe Middle East Africa (esclusa Italia) 51%, America 16%, APAC - Asia Pacific 14%.L’ EBITDA è stato pari a 102 milioni di euro, mentre l’utile netto è stato pari a 30,3 milioni di euro.Ilgenerato dal Gruppo è stato di 95 milioni di euro.Glisono stati pari a 45 milioni di euro."In un contesto economico e geopolitico fra i più complessi degli ultimi decenni, siamo orgogliosi di aver chiuso il 2024 con unbasato sulla grande diversificazione di settori e di geografie, sulla resilienza delle nostre persone e sulla capacità di continuare a generare valore anche in scenari sfidanti” – ha dichiaratodel Gruppo. E ha aggiunto: “, continuando a investire in ricerca e sviluppo, a sperimentare e adottare tecnologie di ultima generazione e soprattutto a consolidare la nostra presenza diretta sui principali mercati del mondo mettendo al centro le risorse umane e le catene di fornitura locali”.