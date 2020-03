Tonfo Borse asiatiche con Coronavirus e crollo prezzo petrolio

Brent

(Teleborsa) -, che lasciano sul parterre, in scia al dilagare deled alIl petrolioè caduto sui(il) in scia alsu un taglio produttivo ed all'annuncio dell'di unaGiornata drammatica per, dove il tonfo dei titoli energetici o ad essi collegati ha portato l'indicein ribasso del 5,07%% a 19.698 punti, mentre il Topix è scivolato a 9916 punti (-5,52%). Peggio ha fattoche termina con un -4,19%.In profondo rosso anche le borse cinesi, conche segna un -3,01%, mentre è più sacrificatache scivola del 3,79%. Perdite ampie anche per(-3,04%).Stessa impostazione per le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che arretra del 3,75%, seguita da-5,12%-4,39%,-7,94% e-3,37%.Pesantemente negativa(-4,28%), mentre cola a picco(-7,4%).