Milano 12:30
43.566 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:30
9.657 +0,13%
Francoforte 12:30
24.120 +0,31%

Petrolio a 59,07 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 59,07 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 59,07 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```