Andamento sostenuto per l'indice delle aziende sanitarie (+4,35%), exploit di Diasorin

(Teleborsa) - Rally per il, anticipato dall'ottima performance delIlha aperto a quota 188.335,3 e sta trattando a 195.020,9, balzando del 4,35% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'viaggia a 776 dopo un avvio a quota 759.Nel, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,07%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,41%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,99%.Tra i titoli adel comparto sanitario, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,62%.Tra ledi Milano, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,03%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,78%.