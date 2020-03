BPER prosegue sottotono in borsa fra rumors revisione prezzo filiali

BPER

(Teleborsa) - Seduta incerta per, che scambia in ribasso dello 0,23% dopo aver fatto meglio in avvio. Secondo rumors alimentati da indiscrezioni di stampa, la banca starebbe pensando a chiedere revisione prezzo eventualmente pagato ad Intesa Sanpaolo in caso di integrazione con UBI. In considerazione del sell-off degli ultimi giorni - sottolinea Equita - BPER potrebbe potrebbe abbassare il prezzo dei 400-500 sportelli ad un multiplo di 0,44x anziché 0,55x del capitale allocato, pari ad un controvalore di circa 750 milioni.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 2,565 Euro con prima area di resistenza vista a 2,711. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,497.