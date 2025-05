BPER, ok da Bankitalia a OPS su Pop Sondrio. Ottenute tutte le autorizzazioni

BPER

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di scambiopromossasu, l'offerente ha reso noto che laall'acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Factorit e all'acquisizione di una partecipazione di controllo in Alba Leasing, nonché l'autorizzazione all'incremento della partecipazione complessivamente detenuta in Unione Fiduciaria e Polis SGR.A seguito del rilascio di tali provvedimenti, sono statedalla normativa regolamentare di settore in relazione all'offerta. L'approvazione del documento di offerta da parte di CONSOB avverrà entro cinque giorni dal rilascio dell'ultima autorizzazione preventiva di settore.