Consob ordina oscuramento per altri 6 siti che operano abusivamente

(Teleborsa) -, che offrono abusivamente servizi finanziari. L'Autorità si è avvalsa dei poteri aggiuntivi riservati dal "decreto crescita", in base ai quali può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet diramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.Le società ed i siti oscurati sono: Novatrades Ltd (sito internet www.novatrades.com); Game Capital ADS Limited (sito internet https://btcglobefx.com); "WORLDFXM.COM" (sito internet https://worldfxm.com); "GoldFxTrading" (sito internet web.goldfxtrading.com); "Alphacapital" (sito internet https://alphacapital.fm); Swiss Capital Ltd (sito internet https://capitalswissfx.com)., da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l'oscuramento dei siti. Sono in corso le attività di oscuramento, ma per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.