Gruppo FS, massicci interventi per contrasto a coronavirus

(Teleborsa) - Oltre ad aver incrementato lo smart working per i dipendenti di tutte le società e aver diramato disposizioni dettagliate sulle norme comportamentali ai propri dipendenti,. E' in corso l'installazione di dispenser con disinfettante per mani e ha dotato il personale di equipaggiamento protettivo, quali mascherine con filtro FPP e chirurgiche, guanti monouso e gel disinfettante da utilizzare in caso di necessità.Per chi ha acquistato: per Frecce e InterCity con un bonus utilizzabile entro un anno; per le corse regionali in denaro.per il presidio della Sala operativa nazionale e delle sale territoriali e prosegue le attività di manutenzione dell’infrastruttura per la sicurezza dell’esercizio ferroviario.ha predisposto un piano per assicurare, comunicando attraverso i pannelli informativi collocati sulla rete in gestione il messaggio "Prevenzione coronavirus #iorestoacasa".ha potenziato gli interventi. Per la tutela di dipendenti e passeggeri, a bordo degli autobus è vietato salire e scendere dalla porta anteriore. L’area vicina al conducente è inaccessibile.. Sospesa anche la vendita dei biglietti a bordo.. Nelle biglietterie rispettare l’ingresso contingentato., dove a, l'offerta di trasporto urbano su gomma è ridotta del 7% e del 24% quella extraurbana., offerta urbana ed extraurbana già ridotta(circa 15% in meno rispetto alla normale offerta)., ridotto del 15% il servizio extraurbano. Sospesi fino a venerdì 3 aprile i servizi The Mall, Volainbus e I Gigli. Nell’area metropolitana di Firenze, dove il servizio urbano su gomma è gestito da, a partirerimodulata l’offerta del servizio urbano ed extraurbano su gomma,. Al momentoha dispostoassicurando la massima sicurezza per i dipendenti. Monitorati costantemente tutti i fornitori. Le riunioni sono svolte in tele/video conferenza.. Chi non opera in smart working ha ricevuto i necessari dispositivi di protezione individuale, mentre le postazioni di lavoro negli uffici e nei reparti sono state distanziate; dove possibile, gli ambienti di lavoro sono stati segregati.ha dotato tutte le sedi e i cantieri di disinfettanti per personale e ospiti (la cui presenza è stata limitata), oltre a dispositivi di protezione individuali.. Attuato un piano di progressivo rientro delle persone presenti all’estero, con mantenimento di un presidio minimo nei singoli Paesi.. È stata creata anche un’area segregata dal resto della sede centrale di Roma, sanificata, indipendente, autosufficiente e accessibile da esterno, da utilizzare come "disaster room" in caso di chiusura della sede direzionale.. Per maggiori informazioni e rimborsi si può scrivere all’indirizzo e-mail trenistorici@fondazionefs.it.. Ha messo a disposizione dispenser di disinfettante e integrato le attività di pulizia, adottando protocolli di sanificazione degli spazi comuni in cicli programmati e per tutte le principali stazioni del network.fino al termine dell'emergenza Coronavirus.