Coronavirus, con decreto "Cura Italia" arriva lavoro agile nelle scuole

Il decreto “Cura Italia” approvato dal Governo

(Teleborsa) -contiene alcuneLa ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato, in attesa che venga reso pubblico il testo del decreto legge, che sono previste, nel pacchetto,che consentiranno ai dirigenti scolastici di organizzare le attività da remoto e lasciare le scuole aperte solo per le attività "indifferibili". Fino alla ripresa delle lezioni sarà possibile limitare al massimo le aperture degli edifici. La presenza del personale Ata (Ausiliario, tecnico, amministrativo) sarà prevista solo nei casi di stretta necessità.Inoltre,; vengono stanziati 43,5 milioni per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici per salvaguardare la salute di alunni, docenti e personale al momento del rientro, acquistando materiali per le pulizie, ma anche saponi e gel igienizzanti; viene anche garantita la salvaguardia delle supplenze brevi:, si riserva di produrre un commento definitivo sul decreto, non prima di prendere visione del testo definitivo, peraltro suscettibile di modifiche in fase di conversione in Parlamento. Al momento, comunque, Anief "". In particolare, "va, al fine di evitare il rischio biologico e garantire la sicurezza dei lavoratori.e i 43,5 milioni assegnati alle scuole per laappaiono punti condivisibili, a patto che i locali scolastici vengano sanificati dalle Asl e non dai collaboratori scolastici"., una volta assicurate la didattica a distanza e il lavoro agile come per gli Atenei.del comparto istruzione e ricerca e dell’area della dirigenza" - dichiara- . "Importanti i provvedimenti del Governo suie le norme sulla cassa-integrazione., che copra tutti i posti vacanti in organico di diritto dalle sedi di presidenza ai posti in deroga di sostegno, senza dimenticare la stabilizzazione del personale Ata.- aggiunge il sindacalista - attraverso una call veloce che garantisca il corretto avvio del prossimo anno scolastico".