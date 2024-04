Smart working, scaduta la proroga per genitori di under 14 e fragili

(Teleborsa) - È scaduta il 31 marzo la proroga per logarantito dalle procedure semplificate attivate durante il Covid per chi era affetto da alcune patologie e – nel privato – per i. Da questo momento sarà possibile soltanto affidarsi agli accordi individuali tra azienda e lavoratori.In base ai dati raccolti dall'del Politecnico di Milano dopo i picchi della pandemia e la graduale riduzione negli ultimi due anni, nel 2023 i lavoratori da remoto nel nostro Paese hanno raggiunto quota 3,585 milioni, in leggera crescita rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma ben il 541% in più rispetto al pre-Covid.Quest'anno l'Osservatorio stima che saranno 3,65 milioni gliin Italia.È stato bocciato invece l'emendamento alper estendere ulteriormente la scadenza. Nellala proroga al lavoro agile per i fragili era già scaduto il 31 dicembre scorso. Ilda ieri, 1 aprile, smette quindi di essere un vero e proprio diritto del lavoratore e torna ad essere unadella prestazione di cui il dipendente potrà usufruire compatibilmente con le esigenze aziendali e, dunque, di comune accordo con il datore di lavoro.Come anticipato, da ora in poi la condizione principale per l’accesso allo smart working sarà quindi ladi unindividuale scritto tra le parti (nella disciplina previgente bastava una semplice e-mail).Nell'accordo dovrà quindi essere inserita la(a tempo indeterminato o determinato), l’tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, ieventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali e gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta in smart working anche con riguardo alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari, sempre ovviamente nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi. Inoltre nel testo dovranno essere inseriti gli, idel lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione.L'accordo dovrà inoltre prevedere le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa in smart working, l’attività formativa necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali, l’organizzazione della giornata lavorativa e ilL’azienda è obbligata a conservare l’accordo per 5 anni dalla sua sottoscrizione. Per il datore di lavoro non in regola è prevista unapecuniaria che va dai 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.