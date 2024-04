2i Rete Gas, dividendo 2023 da 125 milioni di euro. Francesco Forleo confermato AD

Italgas

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, secondo operatore italiano nel settore della distribuzione del gas che ha avviato un processo propedeutico alla quotazione su Euronext Milan, ha approvato ild'esercizio 2023 e deliberato la distribuzione di unpari a 125 milioni di euro.I soci hanno anche nominato il nuovoper il triennio 2024-2026, confermando Ugo De Carolis (Presidente), Carlo Michelini (Vicepresidente), Francesco Forleo, Rosaria Calabrese, Carlo Maddalena, Stefano Gatti, Alessandra Polerà, Federica Rita Vasquez.Il CdA ha confermatoAmministratore delegato e Direttore generale.2i Rete Gas - controllata da F2i SGR e partecipata da APG Asset Management e da Ardian - gestisce circa 72 mila Km di rete in oltre 2.200 comuni italiani, con il lavoro di quasi 2.200 persone. Come alternativa alla quotazione in Borsa, nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse da parte del big del settore