Commissione UE: via libera a nuovo schema per aiuti di Stato

(Teleborsa) - Come detto più volte, l'imperativo èVia libera, dunque, della Cal nuovoper gli aiuti di Stato, che consente ai Governi di mettere in piedifino aerBruxelles chiarisce anche che "gli aiuti sono indirizzati aie non alle banche stesse".ai contributi a sostegno delle compagnie aeree, particolarmente penalizzate dallo stop ai voli. "Per minimizzare i danni al settore dell’aviazione,La Commissione è pronta a lavorare con gli Stati immediatamente per cercare soluzioni”, utilizzando “laAd esempio, "la compensazione alle compagnie può essere data in base all’articolo 107(2)(b) del Trattato", e anche per compagnie "che hanno ricevuto aiuti negli ultimi dieci anni. In altre parole non si applica il principio del, specifica la Commissione."La gestione dell'impatto economico dell'epidemia richiede un'azione decisiva. Dobbiamo agire in fretta.. Le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato forniscono una 'cassetta degli attrezzi' per consentire agli Stati membri di agire, ha detto la commissaria alla concorrenza, precisando che l'obiettivo è "che le aziende abbiano la liquidità per continuare a operare o per bloccare temporaneamente le loro attività, se necessario, e che ilIn quest'ottica, spiega ancora Vestager, "la Commissione consentirà agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per affrontare questa situazione senza precedenti". Il nuovo quadro temporaneo degli aiuti di Stato,annunciato già venerdì scorso, si basa sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)La Commissione sta ora consultando gli Stati membri, con l'obiettivo dipropostoche consentiràtipi di aiuti:dirette e vantaggi fiscali selettivi,statali per prestiti concessi da società bancarie,sovvenzionati a impreseper le banche che danno sostegno all'economia reale.