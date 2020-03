Commissione ECON: "Utilizzare Mes per emergenza coronavirus"

(Teleborsa) - Un, per far fronte all'È la richiesta arrivataIn dettaglio, la commissione chiede" all'interno del cosiddetto Fondo salva-Stati, "con norme specifiche, per"Il presidente e la maggioranza dei coordinatori - si legge nella nota - accolgono con favore i primi passi compiuti dalle istituzioni UE e dagli Stati membri per contrastare la pandemia del coronavirus Covid-19", e in particolare "la prima serie di misure adottate dalla Commissione europea, dall'Eurogruppo, dalla Banca centrale europea, compresa la Vigilanza unica e dall'Autorità bancaria europea".Allo stesso tempo, chiedono anche ", sfruttandoper tutti i nostri cittadini, operatori sanitari, pubbliche amministrazioni, imprese, ma anche per le istituzioni finanziarie e la stabilità generale dell'Eurozona".Per questo, la presidente e i coordinatori dei gruppi Ppe, socialista e democratico (S&D), liberaldemocratico (Renew Europe) e dei Verdi chiedono "a tutti gli Stati membri di intraprendere ulteriori azioni coraggiose, compresa la possibilità di istituire uno strumento specifico nell'ambito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e con norme specifiche per fornire finanziamenti aggiuntivi agli Stati membri gravemente colpiti dall'epidemia del Covid-19".Tinagli e i coordinatori inoltre, sottolineano che "", e concludono che "la commissione per gli Affari economici e monetari è pronta a lavorare rapidamente su tutte le iniziative volte a contrastare l'impatto negativo della pandemia di Covid-19".