Coronavirus, 28.710 i malati in Italia: 475 morti in 24 ore

(Teleborsa) - Sale a, con un, per un, comprese vittime e guariti.Lo ha detto il commissario per l'emergenzanel consueto punto stampa sulla pandemia Covid-19, sottolineando che al momento mancano i dati della Campania.In crescita il numero delle vittime:contro i 345 di ieri. Indove, nella giornata di mercoledì, si sono avute, portando a. A fornire il dato è stato l'assessore al Welfare della Lombardiache in diretta Facebook ha elencato gli altri dati della Regione:(1.084 in 24 ore), come ha ricordato Borrelli, "", mentre il"."È", ha ribadito il capo della Protezione Civile. ""L'andamento delle curve epidemiche mostra. Alcunenella circolazione locale, per numero positivi e ricoverati specie in terapia intensiva.", ha dichiarato il Presidente Iss,, in conferenza stamp.Il dato del Sud "però non deve illuderci che non ci siano numeri così elevati come in Lombardia e le altre regioni del Nord:", ha ribadito Brusaferro."Siamo in una fase in cui misuriamo l'effetto delle misure adottate in tutto il Paese e in cui non possiamo ancora vedere i benefici, ci vorrà ancora qualche giorno.", sottolinea il presidente dell'Iss. "Non ci sono i presupposti - ha aggiunto -e proteggere le nostre persone più anziane".Da qui l'. Brusaferro ha sottolineato "l'aspetto determinante" della quarantena poiché sono queste le persone "che se non rispettano regole possono trasmettere il virus più facilmente"."Purtroppo lama il combinato delle due situazioni è lo scenario più presente. Da qui - ha aggiunto Brusaferro - nasce il problema e la, bisogna portare loro la spesa perché sono le persone che rischiano di pagare dazio più alto"Secondo quanto emerso dal Report dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in base ai dati aggiornati al 17 Marzo, lee la loro età è più alta rispetto a quella dei maschi (83.7 e 79.5). Sono, di cui 5 avevano meno di 40 anni ed erano tutti di sesso maschile, tra i 31 e i 39 anni, con gravi patologie pre-esistenti.