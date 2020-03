Cura Italia, Referendum taglio parlamentari in autunno

(Teleborsa) - Inizialmente fissato per ill'emergenza coronavirus aveva fatto immediatamente slittare ilLa decisione era arrivata, lo scorso 5 marzo al termine del Consiglio dei Ministri dove il tema era in discussione assieme allo scostamento sulEcco che anche nel testo finale del decreto Cura Italia spunta ildel referendum sul taglio dei parlamentari. La norma, che era nelle prime bozze, poi era sparita per ricomparire nell'ultima stesura, dà lao, per evitare rischi di contagio, il voto: il referendum si può indire entro duecentoquaranta giorni dall'ordinanza che lo ha ammesso e cheLapotrebbe essere fissata tra ie quindi