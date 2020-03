L'Indice delle società immobiliari in Italia continua sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi (-0,87%)

comparto immobiliare italiano

indice EURO STOXX

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

small-cap

Coima Res

Restart

Risanamento

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'L'ha chiuso a 8.205,65, in discesa di 72,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 261,53, dopo aver avviato la seduta a 272,12.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 7,77% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,48% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,59%.