UnipolSai, raccolta 2019 +14%. Proposto dividendo 0,16 euro

UnipolSai Assicurazioni

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il bilancio consolidato di UnipolSai Assicurazioni,è pari a 655 milioni di euro, rispetto ai 948 milioni di euro dell’esercizio precedente.Lasi attesta a 14.014 milioni di euro in sensibile crescita, +14,4%, rispetto al 31 dicembre 2018 (12.245 milioni di euro a perimetro omogeneo.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la proposta all’Assemblea dei Soci di distribuzione di unin conformità al vigente statuto sociale, pari a 0,16 euro per ogni azione,rispetto al 2018.per l’anno in corso, "escludendo eventi attualmente non prevedibili ed effetti duraturi e significativi dell’emergenza sanitaria attualmente in corso sul ciclo economico e sui mercati finanziari,in linea con gli obiettivi definiti nel Piano Industriale".