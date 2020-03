Seduta molto negativa per il comparto dei servizi finanziari in Italia (-2,59%), andamento negativo per Tamburi

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

media capitalizzazione

Tamburi

Mutuionline

Banca Ifis

bassa capitalizzazione

Banca Intermobiliare

Dea Capital

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa delIlha chiuso la giornata a quota 57.742,7 con una perdita di 1.535,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 355, dopo una partenza a 355.Tra i titoli adel comparto servizi finanziari, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 7,82%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,15%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,20% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice servizi finanziari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,08%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,76%.