Banca Generali, Equita aumenta target price e conferma Hold

Equita

Banca Generali

(Teleborsa) -ha incrementato leggermente aper azione (+3%) ilsu, confermando la" in vista della pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 prevista per il prossimo 9 maggio.Gli analisti. Il 1Q è stato favorevole per i mercati (Global Equities +7,8%), quindi si aspettano un impatto positivo sulle masse gestite e in termini di commissioni di performance. Durante l'ultima conference call di inizio febbraio, il management aveva sottolineato di aver già registrato circa 20 milioni euro di commissioni di performance, e stimano per il trimestre circa 40 milioni euro.Il broker ha effettuato unprincipalmente per incorporare l'andamento positivo dei mercati. Utile 2024 +3% a 345 milioni euro, e +2% sul 2025-26 a 354-360 milioni euro.