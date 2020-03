Coronavirus, terzo lieve calo dei contagi: in aumento le vittime

(Teleborsa) -in Italia,È quanto si evince dai dati comunicati dal commissario per l'emergenzadurante la quotidiana conferenza stampa alla Protezione civile.In dettaglio,, conrispetto al giorno prima: lunedì l'incremento era stato di 3.780. Il. Sono infatti, numero che portalunedì l'aumento era stato di 601, 651 quello di domenica., dopo due giorni di dati in calo rispetto al picco di 546 morti registrato sabato: domenica erano stati 361, lunedì 320. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, aggiungendo che: connelle ultime 24 ore, i positivi nella regione sono in totale: lunedì l'aumento era stato di 408.. Lo ha precisato il presidente del Consiglio superiore di Sanitànel corso della conferenza stampa alla Protezione civile. "L, in particolare quelle mirate alle attività lavorative non essenziali e a quelle sociali - ha sottolineato -e nei giorni precedenti verranno prese le decisioni del caso in funzione dell'evoluzione epidemiologica".Locatelli ha ricordato che "e che c'è in corso una valutazione di approcci diagnostici per l'identificazione dell'Rna virale, il golden standard (il livello massimo, ndr), in modo d".In merito alle ipotesi di dati dei contagiati sottostimati, come dichiarato da Borrelli in un'intervista, Locatelli ha precisato che "i".