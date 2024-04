Conagra Brands migliora guidance su margine operativo rettificato

Conagra Brands

(Teleborsa) -, azienda statunitense di alimenti confezionati, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 25 febbraio 2024) conpari a 3 miliardi di dollari, riflettendo: un aumento dello 0,3% derivante dall'impatto favorevole del cambio estero e una diminuzione del 2,0% delle vendite nette organiche.L'è diminuito del 5,3% a 634 milioni di dollari nel trimestre. L'utile per azione (EPS) è stato di 0,64 dollari, in calo del 9,9% rispetto al trimestre dell'anno precedente. L'è stato di 0,69 dollari, in calo del 9,2% rispetto al trimestre dell'anno precedente."I nostri risultati del terzo trimestre dimostrano- ha commentato, presidente e amministratore delegato - Le tendenze dei volumi nella nostra attività di vendita al dettaglio nazionale hanno continuato a migliorare poiché investimenti mirati, in particolare nel settore dei surgelati, hanno generato forti incrementi e quote unitarie. Gli eccezionali progressi compiuti nelle nostre iniziative di riduzione dei costi ci hanno permesso di sostenere gli investimenti strategici nei nostri marchi, sostenendo al contempo il recupero dei margini".La società staper l'anno fiscale 2024 a circa il 15,8%. Inoltre, sta riaffermando le linee guida per l'anno fiscale 2024 per quanto segue: vendite nette organiche in diminuzione tra l'1,0% e il 2,0% rispetto all'anno fiscale 2023; EPS rettificato compreso tra 2,60 e 2,65 dollari.