Coronavirus, Confagricoltura: bene la sospensione dei versamenti del settore

(Teleborsa) -(Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura) che oggi ha deliberato la sospensione del versamento della contribuzione dovuta da tutti i datori di lavoro agricolo per i dirigenti, i quadri e gli impiegati, in scadenza dall’8 Marzo al 30 Settembre 2020.Previsto un allungamento dei termini e riconosciuta la sospensione a tutte le imprese agricole, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi (anche al di sopra dei 2 milioni di euro): lo slittamento ricomprende anche la quota a carico dei lavoratori.o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data. Posticipati al 25 ottobre 2020 anche i termini di pagamento dei piani di rateizzazione fino al 30 settembre 2020, con slittamento di tutte le successive rate dei piani di rateizzazione."Si tratta di una garantire i rifornimenti alimentare, e che si trovano costrette ad operare in situazioni particolarmente difficili", conclude Confagricoltura in una nota.