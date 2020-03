Pensioni: appello dell'ABI a non recarsi in filiale, meglio bancomat

(Teleborsa) -. Lo chiede l'in prossimità dell’accredito sui conti correnti delle pensioni, dopo aver siglato proprio ieri uni per il contenimento dell'L'ABI sollecita i pensionati adall'esterno delle filiali per evitare rischi di contagio.E per eventuali inderogabili esigenze che richiedessero l’ausilio della filiale,, come previsto dal Protocollo siglato ieri 24 marzo 2020 con i sindacati del bancari: una misura condivisa per tutelare la salute delle persone e continuare a svolgere l’attività a sostegno di famiglie e imprese in condizioni di sicurezza.Anche ABI poi conferma la piena disponibilità delle banche allodelle pensioni.Frattanto, il direttore generaleha spiegato che "il denaroè un ulterioredel virus" ed è quindi auspicabile usare "gli, le carte o il telefonino".