BANCOMAT presenta la prima relazione di sostenibilità

(Teleborsa) -, che fa il punto sul percorso ESG intrapreso di recente, fortemente voluto dalla nuova governance aziendale, che ha posto la. Un caposaldo che guiderà i prossimi passi di BANCOMAT, di pari passo con gli obiettivi del Piano industriale 2025–2029.Sul piano, l’azienda ha lanciato, a supporto della genitorialità e dell’equilibrio tra vita privata e lavorativa. Il programma prevede, e ha registrato un tasso di adesione del 70%, il 66% provenienti da uomini, a conferma dell'importanza di questi strumenti per i nuclei familiari e la continuità lavorativa delle neomamme. La società ha poi confermato e potenziatoper i figli e la possibilità di, oltre a rinnovare ilLe persone sono in prima linea anche pere fare rete sul territorio. Ne è una testimonianza il, che nel 2024 ha coinvolto ilaziendale in diverse giornate diaziendale, equivalenti ad oltre. Una collaborazione, quella con il Banco Alimentare, che si è ampliata nel corso del 2025 in seguito all’inaugurazione della nuova sede societaria con conseguente introduzione della, che ridistribuisce l’invenduto al Banco Alimentare per supportare famiglie e comunità vulnerabili.Inambitova segnalato il, in cui BANCOMAT si è trasferita ad aprile 2025,ed accessibile tramite mezzi di mobilità elettrica e condivisa. Gli spazi sono stati progettati per favorire collaborazione, inclusione e riduzione degli sprechi.In ambito, BANCOMAT ha poi affidato allail coordinamento del framework e la promozione della. All’interno della divisione è stata individuata una figura dedicata,opportunamente formata per garantire il raccordo operativo con il Comitato e con le diverse funzioni aziendali. È stato, inoltre, costituito un, composto da consiglieri e figure specialistiche interne, con il compito di guidare lo sviluppo della strategia e dei relativi interventi."È un vero piacere contribuire alla costruzione della nuova strategia di BANCOMAT, integrandola con elementi ESG che generano cultura, attrattività e inclusione", commenta, Chief HR Officer. aggiungendo "siamo convinti che questo percorso ci aiuterà ad attrarre e trattenere i migliori talenti, in coerenza con il nostro piano di crescita. Questi sono solo i primi passi di un percorso che, grazie al supporto del nostro CEO, del Comitato, di FSI e di tutti i team coinvolti, diventerà parte del nostro modo di lavorare, ben oltre gli obblighi normativi".