Pagamenti, EuroPA ed EPI avviano una collaborazione per rafforzare l’autonomia europea

(Teleborsa) - L’alleanza(European Payments Alliance) – rappresentata da Bancomat, Bizum, MB WAY (SIBS) e Vipps MobilePay – ed(EPI) hanno annunciato l’avvio di unafinalizzata a sviluppare soluzioni in grado di rispondere rapidamente alla sfida della sovranità europea nei, con particolare riferimento alle. L’obiettivo è permettere ai cittadini europei di inviare e ricevere denaro in modo semplice e sicuro in tutta Europa, a beneficio di consumatori ed esercenti.La collaborazione tra EuroPA ed EPI nasce da una: sviluppare una soluzione congiunta che valorizzi l’adozione diffusa e le capacità già esistenti di ciascun partecipante, attraverso una maggiore interconnessione. L’intento è coprire tutti i casi d’uso – dai pagamenti tra privati a quelli commerciali, sia online che nei punti vendita – nei mercati in cui le soluzioni partecipanti sono presenti. Lo studio attualmente in corso dovrebbe concludersi entro la fine dell’estate.L’accordo coinvolge inizialmente, che rappresentano complessivamente oltre(l’84% della popolazione dell’Unione Europea e la Norvegia), consentendo loro di continuare a utilizzare lesia a livello locale sia a livello paneuropeo, e offrendo un approccio scalabile anche ai mercati attualmente non coperti. L’interconnessione tra soluzioni esistenti rappresenta un percorso rapido verso la sovranità e l’autonomia europea, in linea con gli obiettivi condivisi dalla Commissione Europea e dall’Eurosistema. Un approccio fondato sulle migliori soluzioni europee e sulla loro diversità, che continuerà a favorire innovazione, efficienza e semplicità d’uso per tutti.EuroPA (European Payments Alliance) è un’iniziativa che riunisce i principali operatori di soluzioni di pagamento mobile attivi nei rispettivi mercati europei. La sua missione è contribuire alla, attraverso l’tra soluzioni esistenti, basata sugli standard SEPA di pagamento istantaneo e sulle soluzioni mobile più diffuse nei diversi Paesi.Dal marzo 2025 è attiva l’interoperabilità tra gli utenti di Bancomat, Bizum e MB WAY/SIBS, le tre soluzioni fondatrici. Ciò consente a oltre 50 milioni di utenti in Italia, Portogallo, Spagna e Andorra (clienti di 186 istituti finanziari presenti in Europa) di inviare e ricevere denaro in tempo reale tramite le rispettive app. Recentemente, anche Blik (Polonia), IRIS (Grecia) e Vipps MobilePay (Paesi nordici) hanno aderito all’iniziativa e saranno gradualmente integrati. EuroPA conferma così la sua traiettoria di crescita, con l’di raggiungere, grazie a infrastrutture pienamente operative e brand già consolidati.EPI Company (European Payments Initiative) nasce con l’obiettivo die alla dipendenza da schemi internazionali in Europa.Di proprietà di 16 tra le principali banche e operatori di servizi di pagamento europei, EPI sta sviluppando unaper tutti i cittadini europei:, progettata per rispondere a tutte le situazioni d’uso quotidiano, incluse funzionalità avanzate come abbonamenti e pre-autorizzazioni.Con Wero, glipotranno recuperare controllo e potere sui propri sistemi di pagamento, grazie a un modello di costi equo – reso possibile dalla natura collaborativa del progetto – e a un’integrazione semplificata one-stop, supportata da un’architettura SaaS nativa digitale. I mercati core di Wero (Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) rappresentano il 64% delle transazioni europee. Wero permetterà a 100 milioni di consumatori europei di effettuare qualsiasi tipo di pagamento retail attraverso un portafoglio digitale sovrano, che includerà anche numerosi servizi a valore aggiunto.