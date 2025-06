Trevi Group, portafoglio ordini aumenta a 715 milioni a fine maggio

Gruppo Trevi

(Teleborsa) -, divisione del, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali, divisione del Gruppo Trevi che progetta e produce macchinari e impianti per l’ingegneria del sottosuolo, in continuità con il trend positivo d’inizio anno, si sono, incrementando ildel Gruppo di fine maggio a 715 milioni.“Oltre alle recenti acquisizioni che hanno consolidato il nostro portafoglio ordini di Gruppo - sottolinea- stiamo lavorando, consia in Italia che all’estero”.Fra le principali acquisizioni della Divisione Trevi di aprile e maggio 2025:: la filiale americana Treviicos si è aggiudicata, in Joint Venture, una nuova commessa per l’esecuzione delle opere di fondazione e consolidamento necessarie alla realizzazione del nuovo tunnel ferroviario di Manhattan (New York City). L’opera, che fa parte del più articolato progetto dell’Hudson Tunnel, è destinata a migliorare la capacità di trasporto lungo il Corridoio Nord-Est, la linea ferroviaria per passeggeri più trafficata degli Stati Uniti.: la filiale locale di Trevi, Swissboring Overseas, ha acquisito due importanti contratti per la realizzazione delle opere di fondazione di due nuovi complessi immobiliari.: Trevi S.p.A. si è recentemente aggiudicata un contratto per un intervento diriqualificazione ambientale in un ex sito minerario. L’intervento riguarda la messa in sicurezza e la bonifica del suolo e delle falde sottostanti. Oltre all'eliminazione delle fonti di contaminazione, gli interventi di ripristino ambientale consentiranno la riconversione dell'area a fini produttivi o la riqualificazione territoriale Malta: Trevi S.p.A. ha acquisito, tramite la propria filiale locale, il proseguimentodel consolidamento del fondale marino a Ras Hanzir, nel Grand Harbour di Valletta.La, nei primi due mesi del secondo trimestre 2025, ha acquisito nuovi ordini di macchine e servizi per circa 36 milioni.