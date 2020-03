Cura Italia, UPB: sostegno a economia per quasi mezzo punto PIL

(Teleborsa) - Secondo unaeffettuata con il modello macroeconometrico in uso all'UPB (MeMo-It), i provvedimenti del DL (cura Italia, ndr) eserciterebbero un sostegno all'economia italiana quantificabile. Lo afferma lnella memoria sul Dl Cura Italia depositata in Commissione Bilancio al Senato. In termini di spesa - si legge - l'effetto espansivo si manifesterebbe sia sui(pubblici e privati) sia e in misura maggiore suglitali impatti sarebbero parzialmente erosi dall'incremento degli acquist, indotto dalla domanda interna, mentre sulle esportazioni non vi sarebbero. Poiché si tratta di una misura limitata a poco più di un punto percentuale digli effetti sulle dinamiche deiSi legge ancora: "Con il decreto vengono mobilitati importi per circa, dei quali oltre il(circa 19,5 miliardi di euro) dal lato delle uscite. Si punta a sostenere i bilanci di famiglie e imprese, per contrastare il calo del reddito in atto, ma anche ad evitare fallimenti e licenziamenti cheGli interventi previsti dal decreto determinano, inoltre, nell'anno in corso, un peggioramento dell’indebitamento netto di- "Le norme - si legge- comportano maggiori spese per circaIl Fondo sanitario nazionale viene incrementato di circauno dei quali per personale medico-sanitario, mentre ulteriorimiliardi vengono stanziati sul Fondo per le emergenze nazionali (un capitolo di spesa in conto capitale il cui stanziamento iniziale era fissato indalla Legge di Bilancio 2020)".si porrà la questione di un(SSN) e di una riprogrammazione del personale, anche sulla base dell’esperienza accumulata, mirati a consolidarne le capacità di affrontare le condizioni ordinarie di domanda e garantire un margine diper la gestione delle criticità epidemiologiche inattese.Stime condotte dall'Upb - prosegue la memoria del Presidente Pisauro - riconducono a una platea dei potenziali beneficiari e quindi dell'onere totale sostanzialmente analoghi a quelli indicati nella Relazione tecnica: complessivamente risulterebbero interessati dall'intervento poco più di"Non risultano- aggiunge Upb - nè gli iscritti alla Gestione separata diversi dalle collaborazioni coordinate e continuative (l'insieme più numeroso è rappresentato dai circaamministratori di società) nè i professionisti iscritti alle casse professionali: nel 2018 erano circa un, ma è difficile stimare quanti non siano anche iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e presumibilmente destinatari di altre forme di sostegno al reddito previste dal DL 18/2020".Infine fondi per circacoprono