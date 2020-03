Circle, CdA approva bilancio 2019

Circle

(Teleborsa) -chiude l'esercizio 2019 con unapari a Euro 6,1 milioni, in crescita del 27% (4,8 milioni al 31/12/2018) con aumento dei ricavi dalla vendita di prodotti proprietari (in particolare, Milos® e MasterSPED) pari all’80%.L'pari a Euro 1,5 milioni (Euro 1,3 milioni al 31/12/2018) ed Ebit adjusted pari a 0,9 milioni (Euro 0,78 milioni al 31/12/2018).L'si attesta a 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31/12/2018).Laattiva (cassa) pari a Euro 0,33 milioni si confronta con la liquidità per Euro 2,1 milioni al 31/12/2018 per effetto dei flussi legati agli investimentiin M&A, agli investimenti sulla evoluzione prodotti nonché alle attività non ricorrentidi sviluppo mercato e internazionalizzazione per un totale superiore a Euro 2,6 milioni con un impatto finanziario di circa Euro 1,8 milioni.Il Consiglio di Amministrazione di Circle ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 522.623, a riserva legale per Euro 165 e a nuovo per Euro 522.458.