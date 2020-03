Forte rialzo per il comparto media dell'Italia (+2,42%), giornata euforica per Giglio Group

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

listino milanese

Rai Way

RCS

Mediaset

bassa capitalizzazione

Giglio Group

Mondo TV

Triboo

(Teleborsa) - Partenza in rally per l'. Un movimento che prende di sorpresa dopo il netto calo registrato, invece, dall'Ilha aperto la giornata a quota 8.446 con uno sprint di 201,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo per l', che scivola a quota 162, dopo un avvio di sessione a 164.Tra le medie imprese quotate sul, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,60%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,33%.Su di giri(+2,95%).Tra i titoli adel comparto media, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 10,91%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,91%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,70%.