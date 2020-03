Coronavirus, nuovo volo Airbus tra Europa e Cina per la fornitura di mascherine

(Teleborsa) - Ancora intervento diretto dell'industria aerospaziale europea Airbus a sostegno dell'emergenza coronavirus. Questa volta è stato fatto "scendere in campo" un Airbus A330-200 in fase di conversione come Multi-Role Tanker Transport (MRTT). L'aereo è decollato dal sito spagnolo Getafe di Airbus vicino a Madrid, raggiungendo in Cina il sito Airbus a Tianjin.L'A330-200 con equipaggio Airbus è rientrato in Spagna alle 04.05 del mattino di oggi sabato 28 marzo trasportando un carico di oltre 4 milioni di maschere facciali.Nei giorni scorsi Airbus aveva già organizzato voli dall’Europa e dalla Cina con velivoli A330-800 e A400M per donare altri milioni di maschere facciali agli ospedali e ai servizi pubblici in tutta Europa.